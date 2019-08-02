Южная Корея хочет инвестировать в смарт проекты Кыргызстана по управлению водных ресурсов

2 августа 2019 16:42 (UTC+04:00)

Южная Корея заинтересована реализовывать с Кыргызстаном инвестиционные проекты в области развития новых технологий по управлению водных ресурсов и обеспечению чистой питьевой водой. Об этом в ходе VI Иссык-Кульского форума, посвященного цифровым технологиям, сообщил директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Шумкарбек Адылбек уулу, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Он отметил, что в рамках форума было подписано два важных документа.

«Первое, меморандум о взаимопонимании между корейской крупной государственной компанией Key Water и нашим агентством. С компанией мы намерены сотрудничать в области развития использования смарт технологий в обеспечении чистой питьевой водой, ирригацией и сбережением воды. Компания занимается как производством программного обеспечения, но и строительством. Эта компания широкого спектра», - рассказал он.

Второе рамочное соглашение было подписано с китайской компанией OBOR Cloud в области электронной торговли.

«Опыт Китая по развитию электронной торговли очень показателен. Мы являемся транзитной страной и мы понимаем, что именно транспортные процедуры позволят гораздо лучше использовать тот потенциал, который у нас есть», - дополнил Шумкарбек Адылбек уулу.

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