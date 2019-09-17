МИД Кыргызстана вручил ноту протеста послу Таджикистана

17 сентября 2019 11:07 (UTC+04:00)

МИД Кыргызстана вручил ноту протеста послу Таджикистана в республике Олимзода Сухроб Ходже из-за конфликта на границе. Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В понедельник на кыргызско-таджикском участке границы произошел инцидент с применением оружия из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб кыргызский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Перестрелка между военными двух стран продолжалась несколько часов.

“Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Нуран Ниязалиев вручил главе дипломатического представительства Таджикистана в Кыргызстана ноту протеста”, - заявили в пресс-службе.

Как сообщается, в документе выражен “решительный протест противоправным действиям военнослужащих пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, первыми обстрелявшими пограничные посты "Максат" и "Сай" Кыргызстана, в результате чего погиб один и еще семеро военнослужащих Государственной пограничной службы Кыргызстана получили ранения”.

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