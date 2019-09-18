Тысяча автовладельцев оштрафованы за неуплату налога в Кыргызстане

Оштрафованы 1 036 автовладельцев за неуплату налога на транспорт. Как передает Trend, об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы КР.

Напомним, что срок уплаты налога на транспорт в этом году истек 2 сентября. С третьего числа начались рейды, а в регионах — подворные обходы. По итогам 10 дней проверено более 11 тысяч авто.

"750 человек на месте уплатили налоги (через банки, терминал, мобильный банкинг). Неплательщики, кроме самого налога, должны уплатить штраф (для физлиц — 1 000 сомов, для юрлиц — 5 000) и пеню за каждый день просрочки. Более 3 тысячам водителей выдана специальная наклейка, подтверждающая факт уплаты налога", — говорится в сообщении.

ГНС призывает владельцев, не успевших уплатить налог на транспорт, сделать это сейчас во избежание начисления пени.

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