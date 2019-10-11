В Ашхабаде открылся саммит глав государств СНГ

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде в пятницу открылось заседание Совета глав государств СНГ, сообщает Trend со ссылкой на Исполком СНГ.

На встрече будут рассмотрены документы, направленные на развитие экономического сотрудничества, внешнеполитического партнерства, обеспечение безопасности и противодействие новым вызовам и угрозам, В частности, будет представлен проект Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве Содружества.

Кроме того, состоится обсуждение проекта обращения к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), а также документы, регламентирующие, сотрудничество в противодействии коррупции, борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. На рассмотрение глав государств внесен и проект Конвенции о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.

Напомним, что Туркменистан в этом году председательствует в СНГ. Примечательно, что официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена.В 1999 году Туркменистан вышел из соглашения о безвизовом режиме со странами СНГ.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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