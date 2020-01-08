Иран привел в готовность все подземные ракетные объекты

БАКУ/Trend/ - Все подземные ракетные объекты Ирана приведены в готовность. Об этом сообщило официальное информированное лицо Ирана, сообщает в среду Trend.

По его словам, объекты направлены на заранее выбранные цели, подчеркнув, что ракеты будут выпущены в случае, если последует ответ на операции, проведенные Ираном минувшей ночью.

Сообщается, что ракеты нацелены на базы стран - союзников США.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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