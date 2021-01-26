Сокращение ВВП Казахстана по итогам 2020 г. значительно ниже общемирового падения - Нацбанк

В Казахстане сокращение ВВП по итогам 2020 года составило 2,6%, что значительно ниже общемирового падения (4,4%) благодаря принятым по Вашему поручению беспрецедентным антикризисным мерам.

Об этом, как передает во вторник Trend со ссылкой на Национальный банк Казахстана, сказал председатель Национального банка Ерболат Досаев.

После рекордного падения во 2 квартале 2020 года деловая активность восстанавливается к докризисному уровню. По прогнозу Нацбанка, со 2 квартала 2021 года экономика Казахстана выйдет на положительную траекторию. По итогам 2021 года при цене на нефть 45 долл. США за баррель рост ожидается на уровне 3,7-4,0%.

В 2021 году Национальный Банк ставит задачу вернуть инфляцию с текущего уровня 7,5% в целевой коридор 4-6%. В среднесрочной перспективе это позволит достичь цели по инфляции 3-4%, озвученной Вами на ХХ Съезде Партии Nur Otan.

Для этого Национальным Банком по Вашему поручению разработана Стратегия денежно-кредитной политики до 2030 года, которая предусматривает системные меры по повышению эффективности денежно-кредитной и макроэкономической политик нашего государства.

В 2020 году валютный рынок Казахстана испытал серьезнейший шок. Глобальная пандемия и последовавший шок на сырьевых рынках привели к ослаблению курса тенге в марте 2020 года на 17% до 448,5 тенге.

На этом фоне Национальным Банком совместно с Правительством был принят комплекс мер по обеспечению стабильности на внутреннем валютном рынке.

Благодаря вышеуказанным мерам, обменный курс тенге отыграл часть потерь, укрепившись на 6,1% к концу 2020 года (до 420,91 тенге). В результате за весь год курс тенге снизился лишь на 10% на фоне существенного ослабления валют развивающихся рынков.

В 2021 году будут приняты дальнейшие меры по укреплению режима плавающего курса и соблюдению рыночных принципов при конвертации активов Нацфонда и проведении операций по сглаживанию волатильности рынка.