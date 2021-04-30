Действующий председатель ОБСЕ призывает к деэскалации на кыргызско-таджикской границе

БАКУ /Trend/ - Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде призывает к деэскалации на кыргызско-таджикской государственной границе, сообщает Trend со ссылкой на Twitter Линде.

«Глубоко опечалена гибелью людей на кыргызско-таджикской границе. Внимательно слежу за ситуацией. Приветствуем конструктивный диалог между министрами иностранных дел, направленный на дипломатическое решение», – написала она.

Она добавила, что Швеция в качестве председателя призывает стороны к деэскалации и напоминает о необходимости выполнять обязательства в рамках мандата ОБСЕ.

(Редактор: Надир Насиров)