Страны ЦА создадут совместный совет промышленников

Президенты стран Центральной Азии заявили о необходимости создания пятистороннего Совета промышленников и предпринимателей стран Центральной Азии. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам Консультативной встречи глав государств ЦА, прошедшей в пятницу в Национальной туристической зоне «Аваза» Балканского велаята, передает Trend со ссылкой на Бизнес-Туркменистан.

Согласно заявлению, новый Совет будет создан в целях придания взаимному сотрудничеству в торгово-экономическом, энергетическом, транспортно-логистическом и инновационном направлениях целенаправленного и системного характера.

В целях совместного развития финансовой системы и привлечения инвестиций в регион, главы пяти государств согласились использовать площадку Международного финансового центра «Астана» в качестве экономической платформы, связывающей страны региона Центральной Азии, а также с иностранными инвесторами.

Кроме того, Президенты поддержали инициативу узбекской стороны о создании Регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, под эгидой ООН. Так, стороны намерены увеличить объемы взаимной торговли посредством создания региональных цепочек добавленной стоимости и совместных промышленных кластеров, повышения сотрудничества в продвижении цифровой экономики.

Главы государств Центральной Азии также договорились приложить усилия по совместному развитию международных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад».

В заявлении также говорится, что Президенты намерены активизировать работы по расширению сотрудничества между деловыми кругами и регионами государств Центральной Азии с целью увеличения взаимной торговли, реализации совместных экономических проектов, включая развитие торгово-производственных площадок на приграничных территориях, а также сети оптово-распределительных центров.

Стороны отметили важность наращивания взаимного товарооборота и необходимость дальнейшей выработки общих взаимовыгодных подходов к эффективному решению задачи по упрощению процедур торговли в регионе.