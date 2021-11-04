Почти 1,4 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 396 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 944 501 заболевший, из них скончались 12 181 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 321 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 894 468.