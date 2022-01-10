В ближайшее время мировой общественности будут представлены доказательства об организации террористической атаки на Казахстан - Токаев

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время мировой общественности будут представлены доказательства об организации террористической атаки на Казахстан.

Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе заседания ОДКБ сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Уверен, что международное сообщество заинтересовано в стабилизации ситуации в Казахстане», - отметил Токаев.