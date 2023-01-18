Австрия планирует направить бизнес-представителей в Центральную Азию - МИД

БАКУ /Trend - Мы намерены организовать визиты австрийских деловых делегаций в страны Центральной Азии в течение 2023 года.

Об этом сказала Trend пресс-секретарь Федерального министерства по европейским и международным делам Австрийской Республики, начальник управления по делам печати и информации Габриэле Юэн.

По словам пресс-секретаря, помимо деловых миссий, Австрия планирует провести несколько заседаний двусторонних экономических комиссий с центральноазиатскими партнерами.

"Есть планы провести заседания двусторонней экономической комиссии с Таджикистаном в марте и с Казахстаном - в апреле. В 2022 году мы провели заседания двусторонних экономических комиссий с Кыргызстаном и Туркменистаном, а также очень успешное деловое мероприятие в Узбекистане", - сказала она.

Юэн также отметила, что, конечно, существует потенциал для дальнейшего развития торговых отношений с Центральной Азией.

"Окончательные данные по торговле за 2022 год пока недоступны, но предварительные результаты показывают положительную тенденцию с большинством стран региона. Это особенно верно в отношении торговли с Казахстаном и Узбекистаном. Существует потенциал для дальнейшего развития экономических отношений с Центральной Азией", - сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что экономическое сотрудничество между Австрией и странами Центральной Азии, безусловно, будет иметь особое значение.

"Мы постараемся вместе с нашими центральноазиатскими партнерами выяснить, где бы мы могли сделать больше. Возобновляемые источники энергии, экологические технологии, сектор здравоохранения и продовольствия, а также цифровизация входят в число тех областей, где мы надеемся развивать наше сотрудничество и обмен с регионом", - сказала Юэн.