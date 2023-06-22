Кыргызстан, Казахстан и Россия будут обмениваться персональными данными граждан

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения об обмене персональными данными граждан с Казахстаном и Россией, передает Trend.

Согласно этому документу, страны будут предоставлять друг другу информацию о следующих аспектах:

Гражданстве лиц;

Регистрации по месту жительства;

Владении недвижимостью граждан;

Имущественных обязательствах граждан;

Привлечении граждан к уголовной или административной ответственности;

Личных идентификационных документах.

В администрации президента отметили, что соглашение вступит в силу только после завершения всех внутригосударственных процедур со стороны Кыргызстана.

Кыргызстан, Казахстан и Россия подписали соглашение о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными в декабре 2020 года. Казахстан и Россия уже ратифицировали этот документ.