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Кыргызстан, Казахстан и Россия будут обмениваться персональными данными граждан

Центральная Азия Материалы 22 июня 2023 06:28 (UTC +04:00)
Кыргызстан, Казахстан и Россия будут обмениваться персональными данными граждан

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БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения об обмене персональными данными граждан с Казахстаном и Россией, передает Trend.

Согласно этому документу, страны будут предоставлять друг другу информацию о следующих аспектах:

Гражданстве лиц;
Регистрации по месту жительства;
Владении недвижимостью граждан;
Имущественных обязательствах граждан;
Привлечении граждан к уголовной или административной ответственности;
Личных идентификационных документах.

В администрации президента отметили, что соглашение вступит в силу только после завершения всех внутригосударственных процедур со стороны Кыргызстана.

Кыргызстан, Казахстан и Россия подписали соглашение о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными в декабре 2020 года. Казахстан и Россия уже ратифицировали этот документ.

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