Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие специальных подразделений оборонных ведомств Узбекистана и Казахстана провели совместные учения на полигоне «Янгиарык» в Хорезмской области, передает Trend.

В рамках учебного курса, согласно программе, военнослужащие из двух стран освоили навыки разведки и ориентирования в пустынной местности, умение разводить огонь и находить воду, готовить оружие и ловушки для охоты, а также создавать условия для маскировки и размещения личного состава в пустынных условиях. Они также получили обучение по изготовлению самодельных медицинских принадлежностей и оказанию первой медицинской помощи раненым.

По окончании курса военнослужащие провели разведывательно-поисковые работы на несколько километров и тренировались в преодолении водных преград. Были также отработаны навыки применения боевого оружия, взаимозащиты в ближнем бою, эвакуации раненых с поля боя и оказания им медицинской помощи.