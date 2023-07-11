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Казахстан и Узбекистан завершили процесс демаркации госграницы

Центральная Азия Материалы 11 июля 2023 04:09 (UTC +04:00)
Казахстан и Узбекистан завершили процесс демаркации госграницы

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана, Айбек Смадияров, сообщил о завершении полного процесса демаркации государственной границы между Казахстаном и Узбекистаном, передает Trend.

Согласно заявлению Смадиярова на брифинге, с 4 июля 2023 года вступил в силу договор о демаркации казахстанско-узбекской границы, который был подписан главами двух государств 2 декабря 2022 года в Ташкенте и ратифицирован парламентами обеих стран. Вступление в силу этого договора означает полное завершение процесса демаркации, который продолжался 19 лет.

Граница между Казахстаном и Узбекистаном, протяженностью 2357 километров, теперь определена с помощью 1301 пограничного знака и документально оформлена в одном демаркационном документе, объемом более восьми тысяч страниц.

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