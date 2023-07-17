В Ашхабаде обсудили торгово-экономическое сотрудничество между Таджикистаном и Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Республики Таджикистан, Сироджиддин Мухриддин, совершил официальный визит в Туркменистан, передает Trend.

В ходе этого визита главу внешнеполитического ведомства Таджикистана встретил Президент Туркменистана, Сердар Бердымухамедов. В ходе встречи, Сироджиддин Мухриддин передал пожелания успехов от Президента Республики Таджикистан, Эмомали Рахмона.

Обсуждая таджикско-туркменские отношения, было отмечено, что благодаря политической воле обеих глав государств, сотрудничество между Таджикистаном и Туркменистаном постоянно развивается и в текущем году достигло уровня "углубленного стратегического партнерства".

Также состоялась встреча министров иностранных дел Таджикистана и Туркменистана в Ашхабаде, на которой обсудили широкий круг вопросов, включая политические, экономические и гуманитарные сотрудничество между двумя странами.