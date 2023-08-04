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Достигнута договоренность об открытии границы между Таджикистаном и Кыргызстаном

Центральная Азия Материалы 4 августа 2023 07:36 (UTC +04:00)
Достигнута договоренность об открытии границы между Таджикистаном и Кыргызстаном

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Глава администрации Согдийской области, Раджаббой Ахмадзода, сообщил о достигнутой договоренности об открытии границы между Таджикистаном и Кыргызстаном, передает Trend.

Эта граница была закрыта на протяжении более двух лет, но теперь руководители обеих сторон смогли договориться о ее открытии, прежде всего, для предпринимателей и жителей приграничных территорий.

Ранее представители силовых структур Согда также высказывались о возможности открытия пограничных пунктов пропуска.

По словам Раджаббоя Ахмадзода, в ходе недавних переговоров, которые прошли на территории Кыргызстана, основное внимание уделялось вопросу открытия государственной границы и возобновления товарооборота между странами.

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