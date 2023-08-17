Кыргызстан и Узбекистан планируют открыть торговые дома в Бишкеке и Ташкенте

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан и Узбекистан в целях наращивания торгового потенциала окажут максимальное содействие по открытию торговых домов в Бишкеке и Ташкенте, передает Trend.

Это решение было принято на 10-м заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между двумя странами, которое прошло в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

В дополнение к этому, узбекская сторона также выразила готовность содействовать участию Кыргызстана в проекте "Международный торговый центр Термез", который представляет собой комбинированный торговый комплекс и зону свободной торговли.

Расположение Международного центра Термез дает возможность расширить объемы и интенсивность внешней торговли не только с Узбекистаном, но также с странами Центральной и Южной Азии (Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия, Иран), включая доступ к морским портам.