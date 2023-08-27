Граждане Кыргызстана и Узбекистана смогут пересекать границу двух стран по ID-карте

БАКУ /Trend/ - С 1 сентября граждане Кыргызстана и Узбекистана могут использовать ID-карты для передвижения на территории двух стран наряду с другими проездными документами, передает Trend.

25 августа вступил в силу Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Кыргызской Республики о взаимных поездках граждан.

Согласно внесенным Протоколом изменениям, внедряется одинаковый порядок упрощённого механизма по пересечению границы для граждан обеих стран.

В частности, теперь граждане Узбекистана и Кыргызстана посредством идентификационной ID-карты могут въехать, передвигаться и пребывать на территории двух стран до 60 дней.