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Необходимо разработать концепцию интеграции логистических центров стран Центральной Азии - Эмомали Рахмон

Центральная Азия Материалы 14 сентября 2023 22:18 (UTC +04:00)
Необходимо разработать концепцию интеграции логистических центров стран Центральной Азии - Эмомали Рахмон

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ДУШАНБЕ/Trend/- Необходимо разработать концепцию интеграции логистических центров стран Центральной Азии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на 5-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе.

«Нам нужно стремиться к реализации крупных транспортно-инфраструктурных проектов»,- сказал Рахмон.

По его словам, Таджикистан прилагает все усилия для развития этой сферы с тем, чтобы превратить республику в удобную транзитную зону.

«В этих целях нами определены приоритетные и имеющие международное значение торгово-транзитные коридоры, которые проходят по нашей территории с Востока на Запад и с Севера на Юг. С целью получения максимального эффекта от развития международных грузоперевозок выступаем с предложением разработать концепцию интеграции логистических центров стран Центральной Азии»,- добавил Рахмон.

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