Необходимо разработать концепцию интеграции логистических центров стран Центральной Азии - Эмомали Рахмон

ДУШАНБЕ/Trend/- Необходимо разработать концепцию интеграции логистических центров стран Центральной Азии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на 5-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе.

«Нам нужно стремиться к реализации крупных транспортно-инфраструктурных проектов»,- сказал Рахмон.

По его словам, Таджикистан прилагает все усилия для развития этой сферы с тем, чтобы превратить республику в удобную транзитную зону.

«В этих целях нами определены приоритетные и имеющие международное значение торгово-транзитные коридоры, которые проходят по нашей территории с Востока на Запад и с Севера на Юг. С целью получения максимального эффекта от развития международных грузоперевозок выступаем с предложением разработать концепцию интеграции логистических центров стран Центральной Азии»,- добавил Рахмон.