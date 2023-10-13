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Сопредседателями СНГ станут Кыргызстан и Таджикистан

Центральная Азия Материалы 13 октября 2023 14:15 (UTC +04:00)
Сопредседателями СНГ станут Кыргызстан и Таджикистан

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БИШКЕК /Trend/- Сопредседателями СНГ с 2024 года станут Кыргызстан и Таджикистан.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал генсек СНГ Сергей Лебедев в ходе заседания глав государств СНГ в расширенном составе в Бишкеке.

Он подчеркнул, что в ходе заседания руководители государств также традиционно в доверительной откровенной атмосфере обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках СНГ.

"Как сказал уважаемый Садыр Нургожоевич, был рассмотрен вопрос о председательстве в СНГ. Главы делегаций единогласно приняли решение о председательстве в Содружестве в 2024 году, которое перейдет к Российской Федерации, а сопредседательство будет осуществляться Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан. Также было принято решение о проведении очередного заседания Совета глав государств 8 октября 2024 году в городе Москве", - добавил Лебедев.

Напомним, что сегодня в кыргызской столице состоялись заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в узком и расширенном составах.

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