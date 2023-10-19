Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще около 14 километров границы

БАКУ /Trend/ - Топографические рабочие группы Таджикистана и Кыргызстана достигли согласия относительно протяженности 13,98 километров государственной границы между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров Кыргызстана, передает Trend.

Сообщается, что встреча топографических групп правительственных делегаций обеих стран по вопросам делимитации и демаркации государственной границы прошла в городе Бустон, Согдийская область, и завершилась подписанием соответствующего протокола главами топографических групп, Орифом Ходжазодой и Назирбеком Борубаевым.

Пресс-служба кабинета министров Кыргызстана также добавила, что работы по описанию оставшихся участков границы будут продолжены на следующей встрече, которая планируется провести на территории Кыргызстана.

Всего протяженность границы между двумя странами составляет 972 километра.