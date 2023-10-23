ЕС уделяет большое внимание странам Центральной Азии - Жозеп Боррель (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) уделяет большое внимание странам Центральной Азии.

Об этом сказал Trend в понедельник Верховный представитель ЕС по внешним связям и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.

Говоря о 19-й министерской встрече ЕС-Центральная Азия, Боррель сказал, что ЕС регулярно проводит встречи с пятью странами Центральной Азии на уровне министров иностранных дел, и новшеством этого года является то, что к ней присоединятся 27 министров иностранных дел государств-членов ЕС.

"Эта встреча позволит нам обменяться мнениями об общих региональных вызовах и возможностях, а также обсудить, как продвигать наше сотрудничество в областях, представляющих интерес как для ЕС, так и для партнеров в Центральной Азии. Министры могут поднять любую тему, которую они сочтут важной, но мы, безусловно, посвятим некоторое время вопросам сотрудничества в таких сферах, как устойчивый транспорт, "зеленая" энергетика, торговля, инвестиции", - сказал он.

Боррель отметил, что на встрече также обсудят возможности укрепления сотрудничества в рамках инициативы "Global Gateway" для реализации конкретных проектов в области цифровизации и борьбы с изменением климата.

"Министерская встреча в Люксембурге является очень важным элементом подготовки к первому саммиту ЕС-Центральная Азия в следующем году на самом высоком политическом уровне, чтобы подтвердить нашу обоюдную решимость строить более прочные связи и укреплять наше сотрудничество. Эта встреча, проходящая в преддверии первого в истории форума "Global Gateway", также подведет итоги инициативы по цифровому подключению, водоснабжению, энергетике и изменению климата и предоставит возможность обсудить конкретные проекты в рамках подготовки к форуму инвесторов ЕС в январе следующего года", - сказал он.

Боррель добавил, что данная встреча также является подготовкой к форуму инвесторов по устойчивому транспорту, который состоится в январе 2024 года.

Отметим, что сегодня в Люксембурге проходит 19-я министерская встреча ЕС-Центральная Азия с участием представителей всех стран ЕС, а также Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Основная цель встречи - обсуждение вопросов сотрудничества и поиск решений текущих проблем.