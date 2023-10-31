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Туркменистан и Казахстан обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Центральная Азия Материалы 31 октября 2023 07:06 (UTC +04:00)
Туркменистан и Казахстан обсудили развитие двустороннего сотрудничества

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана, Рашид Мередов, встретился с казахстанским коллегой, Муратом Нуртлеу, который прибыл в Ашхабад с официальным визитом, передает Trend.

В ходе встречи министры иностранных дел двух стран подписали Программу сотрудничества между МИД Туркменистана и Республики Казахстан на период с 2024 по 2026 год.

Стороны отметили, что отношения между Туркменистаном и Казахстаном достигли нового этапа развития, придавая особое значение контактам на высшем уровне. Министры подчеркнули важность выполнения соглашений, достигнутых в ходе государственного визита Президента Республики Казахстан, Касым-Жомарта Токаева, в Туркменистан в 2021 году.

Обсуждались также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, включая ООН, ОИС, ЭКО, СНГ и форматы "ЦА+". Стороны выразили необходимость организации встречи межпарламентской группы Туркменистана и Казахстана.

С целью увеличения объемов торгово-экономического взаимодействия стороны договорились предпринять согласованные меры для увеличения объемов товарооборота.

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