Предложено учредить в Душанбе центр по развитию искусственного интеллекта СПЕКА (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Предложено учредить в столице Таджикистана центр по развитию искусственного интеллекта СПЕКА.

Как сообщает в пятницу Trend, данное предложение озвучил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

«Предлагаю учредить в столице Таджикистана центр по развитию искусственного интеллекта СПЕКА», - сказал он.

Рахмон также призвал к совместным проектам по созданию ИТ-парков и тренингов ИТ-специалистов.

Помимо этого, Президент Таджикистана отметил, что страна придаёт большое значение укреплению выгодного для сторон сотрудничества в рамках СПЕКА.

«Большинство стран-участниц СПЕКА занимает лидирующие позиции среди торгово-экономических партнеров республики и товарооборот Таджикистана со странами СПЕКА в прошлом году вырос на 24 процента», - сказал Рахмон.

Отметим, что 24 ноября в Баку проходит саммит, посвященный 25-й годовщине Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Созданная 26 марта 1998 года, СПЕКА выступает в качестве Специальной программы ООН по оказанию помощи этим странам в экономическом развитии, сотрудничестве и интеграции в экономику Европы и Азии. СПЕКА предлагает платформу для субрегионального сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), которые наилучшим образом могут быть достигнуты посредством регионального сотрудничества.