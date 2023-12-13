Туркменистан и Узбекистан достигли новых рубежей в сотрудничестве — Мирзиеев

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Узбекистан достигли новых исторических успехов в своем двустороннем сотрудничестве, укрепив партнерство благодаря активизации диалога на высшем уровне. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает Trend.

Шавкат Мирзиеев, в своем письме главе Туркменистана, Сердару Бердымухамедову, выразил поддержку важных инициатив Туркменистана в обеспечении региональной безопасности, подчеркнув важность мирных и стабильных отношений в регионе.

Мирзиеев также выразил уверенность в динамичном развитии взаимовыгодных отношений между двумя странами и народами на основе взаимного уважения и поддержки. Письмо было написано в честь Международного дня нейтралитета и также было отправлено Национальному Лидеру туркменского народа, Гурбангулу Бердымухамедову.