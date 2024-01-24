Послы Туркменистана и Узбекистана обсудили расширение диалога между странами

БАКУ /Trend/ - Посол Туркменистана в Бельгии, Сапар Пальванов, провел встречу с новым послом Узбекистана Гайратом Фозиловым, передает Trend.

Послы провели конструктивные беседы о расширении диалога между Ашхабадом и Ташкентом в последние годы.

В рамках встречи дипломаты выразили свою преданность межрегиональному диалогу, особенно между ЕС и Центральной Азией. Они отметили, что этот диалог находится на новом уровне и приобретает значимость, что свидетельствует об укреплении сотрудничества и взаимопонимания между странами.

Также стороны подчеркнули рост сотрудничества в различных областях и подтвердили взаимную поддержку в международных организациях с целью достижения успехов в глобальной дипломатии.