Между Узбекистаном и Кыргызстаном откроется новый пункт перехода границы

БАКУ /Trend/ - В Учкурганском районе Наманганской области Узбекистана в настоящее время ведется строительство пограничного таможенного поста под названием "Учкурган", который свяжет Узбекистан с Кыргызстаном, передает Trend.

Этот пост расположен на 10-м километре дороги Учкурган — Маданият в махалле "Бустон". Аналогичные работы также проводятся на пограничном таможенном посту "Кенгсай", который находится на территории села Кизилтуу Ноокенского района Джалал-Абадской области Кыргызстана.

Планируется, что пограничные таможенные посты "Учкурган" и "Кенгсай" будут введены в эксплуатацию в 2024 году.