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Кыргызстан и Россия обсудили сотрудничество в сфере обеспечения биологической безопасности

Центральная Азия Материалы 26 июня 2024 03:13 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Российско-кыргызские консультации в межведомственном формате по вопросам биологической безопасности состоялись в Бишкеке, обсуждены вопросы эффективности взаимодействия в данной области. Об этом говорится в сообщении МИД России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рассмотрена реализация двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества. Обсуждены вопросы оптимизации и повышения эффективности взаимодействия в данной области", - подчеркнули в дипведомстве.

Стороны также провели обмен оценками угроз биобезопасности на своих территориях, а также подтвердили единство подходов Москвы и Бишкека к этой проблематике, указали в МИД РФ.

"Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Генеральной Ассамблеи ООН, а также ОДКБ, СНГ и ШОС", - добавили в российском дипведомстве.

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