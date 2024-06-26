Кыргызстан и Россия обсудили сотрудничество в сфере обеспечения биологической безопасности

БАКУ /Trend/ - Российско-кыргызские консультации в межведомственном формате по вопросам биологической безопасности состоялись в Бишкеке, обсуждены вопросы эффективности взаимодействия в данной области. Об этом говорится в сообщении МИД России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рассмотрена реализация двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества. Обсуждены вопросы оптимизации и повышения эффективности взаимодействия в данной области", - подчеркнули в дипведомстве.

Стороны также провели обмен оценками угроз биобезопасности на своих территориях, а также подтвердили единство подходов Москвы и Бишкека к этой проблематике, указали в МИД РФ.

"Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Генеральной Ассамблеи ООН, а также ОДКБ, СНГ и ШОС", - добавили в российском дипведомстве.