Евразийский регион должен сам начать производить ирригационное оборудование - зампредседателя правления ЕАБР

АЛМАТЫ /Trend/ - Евразийский регион должен сам начать производить ирригационное оборудование.

Об этом сказал заместитель председателя правления, главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгений Винокуров, отвечая на вопрос Trend в ходе пресс-подхода в рамках Годового собрания и бизнес-форума ЕАБР в Алматы.

«Наш регион должен начать сам производить ирригационное оборудование», - сказал Винокуров.

По его словам, в настоящий момент регион испытывает "водный стресс", но он чувствуется очень сильно и непосредственно только в маловодье, а маловодье это примерно каждые 2 года из каждых 6.

«По нашим оценкам, примерно в 2028-2029 годах регион в инновационном сценарии переходит в период хронического водного дефицита, то есть воды будет не хватать всегда, не только в маловодные годы, и это серьезнейший, может быть самый серьезный вызов, который стоит перед регионом здесь и сейчас», - сказал Винокуров.

Он отметил, что для того, чтобы сократить водопотери необходимо внедрять цифровой водоучет, который, при введении во всех странах региона по всему циклу, может решить всю проблему.

«Но для этого цифровой водоучет должен быть и на трансграничных реках, и на входе на поля, то есть везде полностью, по всей цепочке и во всех странах. Эффективная ирригация должна быть доступной. Например, израильские технологии, сверхтехнологичные, капельное орошение – это $3-4 тысячи на гектар. Казахстанский, узбекский, кыргызстанский фермер не может позволить себе потратить $3-4 тысячи на гектар земли. Поэтому нужно делать упор на более простые меры», - сказал Винокуров.

По его словам, ЕАБР считает, что регион нуждается в производстве ирригационного оборудования.

«Регион в год тратит $150-300 миллионов на закупку ирригационного оборудования. Для этого надо привлекать сначала небольшие предприятия, средние, какие угодно технологии мира, которые сюда зайдут, а потом в какой-то момент собрать все, и в регионе появится собственный кластер ирригационного оборудования», - сказал он.

Отметим, что 27-28 июня в Алматы состоялось Годовое собрание и бизнес-форум ЕАБР.