Названы прогнозы по темпу экономического роста в Центральной Азии в 2025 году

БАКУ/ Trend/ - Темп экономического роста в Центральной Азии в 2025 году ожидается на уровне 5%.

Как сообщает Trend, такие данные приведены в докладе Боаоского азиатского форума (БАФ), который проходит в Китае под девизом «Азия в меняющемся мире: к общему будущему».

Кроме того, в докладе отмечается, что темпы экономического роста в текущем году в Восточной Азии прогнозируются на уровне 4,3%, Южной Азии - 5,9%, Западной Азии — 2,9%.

Что касается Азии в целом, авторы доклада ожидают, что темпы роста реального ВВП повысятся с 4,4% в 2024 году до 4,5% в 2025 году.

Прогнозируется рост доли Азии в мировом ВВП по паритету покупательной способности до 48,6% в текущем году.