Казахстан развивает сотрудничество с Европой в авиационной промышленности

Европейская аэрокосмическая группа Airbus Defence and Space (Airbus D&S) окажет техническую поддержку ТОО «Казахстанская Авиационная Индустрия» (КАИ) в обслуживания военно-транспортных самолетов C295, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соглашение о сотрудничестве подписали и.о. генерального директора ТОО «КАИ» Сырымбек Садвакасов и руководитель по продажам военных самолетов Airbus Д&S Оскар Алонсо Ромеро в рамках рабочего визита в Астану председателя Конгресса депутатов Испании Аны Пастор, сообщает пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК.

Документ позволяет ТОО «КАИ» начать производственную деятельность по обслуживанию самолетов C295, отмечается в сообщении.

В соответствии с договоренностями, компания Airbus Defence and Space разработает план, который должен быть реализован ТОО «КАИ» для соответствия его персонала, инфраструктуры и процедур требованиям по выполнению технического обслуживания этого типа самолетов.

Наряду с этим, Airbus DS окажет техническую поддержку обслуживающему персоналу ТОО «КАИ» при выполнении им первой инспекции самолета С295 и предоставит актуальную версию публикаций и технологические карты, требуемые для выполнения этой инспекции.

ТОО «Казахстанская Авиационная Индустрия» специализируется на изготовлении, сборке, ремонте, техническом обслуживании и продаже авиационной техники.