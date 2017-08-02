Астана вошла в международный рейтинг повышения кредитоспособности

2 августа 2017 11:45 (UTC+04:00)

Международное рейтинговое агентство Moodys изменило прогноз инвестиционного и кредитного потенциала города на «позитивный», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Эксперты подтвердили рейтинг Астаны на уровне Ваа3 по результатам анализа показателей текущего баланса и экономического развития города.

По данным агентства, на изменение уровня кредитоспособности казахстанской столицы повлияли: «высокие показатели исполнения текущего бюджета, умеренная долговая нагрузка и невысокие риски рефинансирования, значительные объемы правительственного финансирования в развитие местной инфраструктуры, динамично развивающаяся экономика города».

Также отмечено снижение системного давления, которое нашло отражение в изменении прогноза по рейтингу государственных облигаций Республики Казахстан на «стабильный».

Azernews Newspaper
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