Турпоток в Южный Казахстан увеличился в два раза

8 августа 2017 10:38 (UTC+04:00)

Численность прибывших в ЮКО туристов увеличилось в два раза, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

За первый квартал 2017 года Южно-Казахстанскую область посетили 52 850 туристов. (в прошлом году прибыло 33 тыс. туристов). Из них 3600 являются иностранными туристами (в первом полугодии 2016 года - 2883 туристов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цифра выросла более чем на 50%. Об этом сообщают представители управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО.

Иностранных туристов интересуют достопримечательности древнего Туркестана, Отырарского района. Приезжие в основном, посещают мавзолеи Арыстанбаб и Ходжа Ахмета Яссави. На юг страны иностранцы также прибывают в рамках международной выставки ЭКСПО-2017.

До сегодняшнего дня в рамках мероприятия в области уже побывали жители Китая, Индии Сингапура и других стран. Гости задерживаются на несколько дней для того, чтобы своими глазами увидеть исторические, архитектурные и археологические памятники региона.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Кыргызстан обсудил вопросы сотрудничества с Казахстаном и Туркменистаном
Кыргызстан 7 августа 15:49
Уникальный проект молодежных идей стартовал в Казахстане
Казахстан 7 августа 15:41
В Казахстане еще одна авиакомпания получила право летать в Европу
Казахстан 7 августа 14:29
В Казахстане завершилось международное миротворческое учение «Степной орел-2017»
Казахстан 7 августа 11:17
Euractiv о том, почему Казахстан согласился на членство Армении в ЕАЭС
Армения 4 августа 15:57
Международный форум «Евразийская неделя» пройдет в Астане
Казахстан 4 августа 10:16
В 2017 г Казахстан начнет поставки в Азербайджан новых электровозов
Бизнес 3 августа 12:50
Казахстан и Узбекистан усиливают двустороннее сотрудничество в судебно-правовой сфере
Казахстан 3 августа 12:49
Карта сакральных мест появится в Астане
Казахстан 3 августа 11:18
Казахстан готов отказаться от импорта ряда сельхозтоваров в пользу Азербайджана
Бизнес 2 августа 18:33
Международный форум EXPOWOMEN открылся в Астане
Казахстан 2 августа 16:09
Астана вошла в международный рейтинг повышения кредитоспособности
Казахстан 2 августа 11:45
Новая грузовая авиакомпания создается в Казахстане
Казахстан 2 августа 10:28
Казахстан развивает сотрудничество с Европой в авиационной промышленности
Казахстан 1 августа 15:57
В Казахстане дали старт АрМИ-2017
Казахстан 1 августа 14:51
18 мостов отремонтируют в Южном Казахстане до конца года
Казахстан 1 августа 11:36
Процедуру использования беспилотников могут упростить в Казахстане
Казахстан 1 августа 11:00
Казахстан осуждает запуск КНДР баллистической ракеты
Казахстан 31 июля 10:13