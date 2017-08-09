Казахстан призывает возобновить переговоры по ядерной программе КНДР

9 августа 2017 10:15 (UTC+04:00)

Казахстан разделяет всеобщее осуждение безответственной политики Пхеньяна и его провокационных действий, подрывающих коллективные усилия по обеспечению безъядерного будущего планеты, заявил представитель Казахстана в ходе заседания Совета безопасности ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Угроза ракетной и ядерной программ КНДР настоятельно диктует всем заинтересованным сторонам необходимость активизировать совместные усилия по поиску взаимоприемлемого решения путём скорейшего возобновления переговорного процесса. Казахстанская дипломатия полагает, что выход из сложившейся ситуации возможен только через диалог, а не силовое решение проблемы», - подчеркнуто в заявлении Казахстана, распространенном пресс-службой МИД РК.

Совет безопасности ООН единогласно принял на заседании новую резолюцию в отношении КНДР в ответ на продолжение реализации её ядерной программы в нарушение всех соответствующих резолюций Совета.

Резолюция 2371 (2017) включает самые жесткие санкции, когда-либо применявшиеся в ответ на испытание баллистической ракеты. Эти меры нацелены на основной экспорт Северной Кореи, что накладывает полный запрет на экспорт угля (крупнейший источник внешней выручки Северной Кореи), железа, железной руды, свинца, свинцовой руды и морепродуктов. Кроме того, резолюция расширяет санкционный список физических и юридических лиц КНДР, имевших причастность к нарушениям ранее принятых резолюций СБ ООН.

Беспрецедентные санкционные меры призваны сократить валютные доходы Северной Кореи (примерно на треть) с целью ограничения финансовых возможностей для продолжения развития её ядерной программы.

Azernews Newspaper
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