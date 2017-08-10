В Астане впервые пройдет встреча глав государств-членов ОИС (Эксклюзив)

10 августа 2017 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Астане состоится встреча глав государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщили Trend в четверг в ОИС.

Как отметили в ОИС, встреча руководителей стран-членов организации в Астане будет проведена впервые.

«Ожидается, что саммит ОИС состоится в конце августа-начале сентября», - сообщили в ОИС.

Согласно предоставленной ОИС информации, в рамках предстоящей встречи ожидается обсуждение экономических, социальных и политических вопросов.

«В настоящее время ведутся подготовительные работы для организации встречи», - сообщили в ОИС.

Отметим, что первого августа в Стамбуле состоялась встреча глав МИД стран-членов ОИС, в ходе которой обсуждались недавние столкновения в Иерусалиме между израильтянами и палестинцами.

Организация исламского сотрудничества (The Organisation of Islamic Cooperation, ранее Организация Исламская конференция) - международная организация исламских стран. 28 июня 2011 года Организация исламская конференция была переименована в Организацию исламского сотрудничества (ОИС).
ОИС объединяет 57 стран на четырех континентах. Первоначально в ее состав входили 25 государств Азии и Африки и Организация освобождения Палестины.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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