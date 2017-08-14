Путин и Назарбаев обсудили по телефону международную повестку

14 августа 2017 16:09 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону актуальные темы международной повестки дня и график предстоящих контактов, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации В.В.Путина с президентом республики Казахстан Н.А.Назарбаевым. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, включая график предстоящих контактов на различных уровнях, а также актуальные темы международной повестки дня", — говорится в сообщении.

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