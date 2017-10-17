В Казахстане пройдет заседание стран СНГ по проблемам регулирования в строительной сфере

БАКУ /Trend/ - В Алматы 20 октября состоится заседание Базовой организации стран-участниц СНГ по проблемам технического регулирования в строительном комплексе.

Как передает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Казахстана организаторами мероприятия выступают Исполнительный комитет СНГ, Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства по инвестициям и развитию, а также Казахский научно-исследовательский проектный институт строительства и архитектуры (АО «КазНИИСА»).

Заседание Базовой организации стран-участниц СНГ по проблемам технического регулирования в строительном комплексе, весьма значимо для определения общего подхода к строительному нормированию.

В последние годы в государствах СНГ наметились существенные расхождения в сфере строительства, которые способны в будущем создать неоправданные барьеры в экономическом сотрудничестве.

На заседании будут выработаны рекомендации для решения вопросов формирования общей, полноценной, профессиональной среды в сфере технического нормирования, отвечающей национальным интересам каждого государства и обеспечивающей надежность и безопасность строительных объектов, и доступность экономического сотрудничества в сфере строительства.

Базовая организация по вопросам технического регулирования в строительном комплексе создана национальными органами государственного управления строительством стран СНГ и действует на базе подведомственного минстрою России ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» ("ФЦС"). Базовая организация была создана для решения вопросов формирования общей, полноценной, профессиональной среды в сфере технического нормирования, отвечающей национальным интересам каждого государства и обеспечивающей надежность и безопасность строительных объектов, доступность экономического сотрудничества в сфере строительства.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)