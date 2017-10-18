Зарубежные банки получат доступ к внутреннему рынку Казахстана

18 октября 2017 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Казахстане с декабря 2020 года доступ на внутренний рынок финансовых услуг получат филиалы иностранных банков и страховых организаций, сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана.

Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев сообщил, что со вступлением Казахстана во Всемирную торговую организацию открываются новые сферы деятельности для коммерческого присутствия на внутреннем рынке филиалов иностранных нефинансовых организаций, а с декабря 2020 года доступ на казахстанский рынок финансовых услуг получат филиалы иностранных банков и страховых организаций.

По словам главы Нацбанка, одновременно для данных филиалов сохранен либеральный принцип осуществления валютных операций. Также предусмотрены исключения из действующего валютного регулирования по валютным операциям, проводимым Международным финансовым центром «Астана» и Международным центром приграничного сотрудничества «Хоргос». «Действующие информационные инструменты валютного регулирования заложили основу создания информационной базы по валютным операциям и потокам капитала и ведению на ее основе аналитического мониторинга за валютными операциями», - сказал Данияр Акишев.

В проекте закона «О валютном регулировании и валютном контроле» предусмотрен более полный охват валютных операций статистическим мониторингом с одновременным упрощением процедур проведения таких операций и сбора информации по ним. «Большинство изменений в сфере валютного регулирования относится к валютным операциям юридических лиц и не затрагивает операции физических лиц», - отметил глава Нацбанка.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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