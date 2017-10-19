Определились даты следующего раунда Астанинского процесса по сирийскому кризису

Министерство иностранных дел РК объявило о датах следующего раунда переговоров по сирийскому кризису в Астане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По согласованию стран-гарантов режима прекращения боевых действий седьмая международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 30-31 октября 2017 года», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что в ходе переговоров планируется утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Стороны также намерены рассмотреть вопросы борьбы с международным терроризмом и принять совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии. Возможно обсуждение и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В МИД РК напомнили, что состоявшийся в сентябре шестой раунд переговоров в Астане завершился принятием совместного заявления, в котором подтверждается намерение сторон продолжить работу по реализации положений Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии и других решений, ранее принятых в рамках Астанинского процесса. Созданные зоны деэскалации в Сирии позволили значительно снизить масштабы конфликта и способствовали улучшению гуманитарной ситуации в Сирии.