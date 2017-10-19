Президент Казахстана встретился с главой МВД Саудовской Аравии

19 октября 2017 11:37 (UTC+04:00)

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром внутренних дел Королевства Саудовская Аравия Абдель Азизом бен Саудом бен Наифом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Поприветствовав гостя, Глава государства подчеркнул особую значимость налаженного межгосударственного сотрудничества между Казахстаном и Королевством Саудовская Аравия.

- В этом году мы отмечаем 26 лет с момента обретения независимости. В течение этого времени мы предпринимаем все меры для выстраивания братских отношений с Саудовской Аравией. Мы благодарны вам за оказанную поддержку в ходе строительства нашей столицы Астаны, - сказал Президент Казахстана.

Кроме этого, Нурсултан Назарбаев отметил важность установления связей между правоохранительными органами двух стран в условиях существования угрозы глобального терроризма и экстремизма.

В свою очередь министр внутренних дел КСА передал Главе государства слова приветствия Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Саудом и подчеркнул, что Королевство Саудовская Аравия также заинтересовано в дальнейшем углублении и развитии плодотворного двустороннего сотрудничества.

Azernews Newspaper
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