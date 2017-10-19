Представители прикаспийских государств обсудили вопросы судоходства

Вопросы судоходства на Каспии обсуждались в городе Туркменбаши в рамках восьмого совместного пятистороннего заседания администраций морских портов прикаспийских государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В заседании приняли участие делегации Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана.

Мангистаускую область представлял президента АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» Абай Турикпенбаев.

В повестку дня были включены вопросы унификации тарифов на коммерческие услуги, маркировки товаров, портовых сборов, повышения качества обслуживания судов и экипажей.

В течение двух дней представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана обсудили различные аспекты сотрудничества в области судоходства, морских грузовых перевозок, обеспечения безопасности мореплавания, развития портовой инфраструктуры, обмена логистической информацией, охраны морской среды Каспия и другие актуальные вопросы. Главным вопросом стала особая заинтересованность прикаспийских стран в укреплении и расширении взаимовыгодного партнёрства в транспортной сфере, повышении роли региона в системе транспортных коммуникаций Евразии.

Отдельно рассмотрены вопросы увеличения грузооборота между портами, обмен навигационной, гидрогеологической и другой информацией, развитие портовой инфраструктуры по обслуживанию грузов различного назначения.

Важное место в работе заседания заняла защита морской экологии, уточнение пределов прибрежного плавания и предупреждение рисков, связанных с очередной регрессией Каспия.