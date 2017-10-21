Международные инициативы Казахстана поддержали в Индии

21 октября 2017 10:58 (UTC+04:00)

В рамках конференции национальных делегатов Мусульманской студенческой организации Индии Посольством Республики Казахстан в Республике Индия была организована специальная сессия, посвященная Казахстану, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

В работе сессии под названием «Kazakhstan: Home of Peace» (Казахстан: дом мира) приняли участие представители Посольства Казахстана в Индии, а также более ста членов Мусульманской студенческой организации Индии, в том числе преподаватели, эксперты, представители научных кругов и студенты.

В ходе мероприятия были зачитаны исследовательские доклады на такие темы, как «Казахстан и его роль в обеспечении глобального мира», «Идея Президента Нурсултана Назарбаева о созыве Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также успешный посыл Казахстана о мире», «Инициатива Казахстана о ядерном разоружении и его предложении странам Центральной Азии о совместном объявлении региона, свободного от ядерного оружия, как модели дальнейшего развития», «Взаимоотношения Казахстана и Индии».

Участники сессии прияли активное участие в дискуссиях по указанным темам, продемонстрировав широкую поддержку со стороны общественных и экспертных кругов Индии международных инициатив Казахстана.

Напомним, Мусульманская студенческая организация (МСО) Индии является одним из самых крупных и влиятельных молодежных объединений страны, объединяющей более 1 миллиона человек. В 22 штатах Индии функционируют 560 представительств МСО.

Azernews Newspaper
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