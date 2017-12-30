Путин выразил надежду на дальнейшее успешное развитие отношений с Казахстаном

30 декабря 2017 15:08 (UTC+04:00)

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил новогоднее поздравление Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Поздравляя с Новым годом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, Президент Российской Федерации напомнил, что совсем недавно наши страны отмечали 25-летие установления дипломатических отношений, и этот знаменательный юбилей был отмечен новыми достижениями практически во всех областях российско-казахстанского сотрудничества. В.Путин выразил надежду на дальнейшее успешное развитие отношений стратегического партнерства и союзничества на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и на всем евразийском пространстве», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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