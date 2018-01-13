В Алма-Ате из-за подозрительной коробки эвакуировали вокзал

Десять тысяч человек были эвакуированы в субботу вечером с вокзала Алма-Ата-1 из-за подозрительной коробки, обнаруженной в зале ожидания станции, сообщила РИА Новости официальный представитель городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом Салтанат Азирбек.

"В 18.34 на территории зала ожидания железнодорожной станции была обнаружена подозрительная коробка. Сразу же были информированы все экстренные службы города. Прежде всего, были предприняты меры первичного реагирования, направленные на обеспечение безопасности граждан", — сказала собеседник агентства.

По ее данным, с территории вокзала на безопасное расстояние были эвакуированы 10 тысяч человек, в том числе пассажиры четырех поездов, стоявших на путях.

"В итоге в 19.26 всем задействованным службам был дан "отбой". Внутри коробки ничего опасного и запрещенного обнаружено не было", — заключила представитель антитеррористического штаба.

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