Япония намерена сотрудничать с Казахстаном в аэрокосмической сфере

1 февраля 2018 19:55 (UTC+04:00)

Посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев встретился с председателем Японского агентства аэрокосмических исследований (ЯААИ) Наоки Окумурой. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Казахастана.

Е. Баударбек-Кожатаев рассказал о реализации космических проектов Казахстана,.

Н. Окумура отметил, что сотрудничество между двумя странами успешно прошло этап становления, и взаимодействие между Национальным космическим агентством Казахстана и ЯААИ выходит на новый качественный уровень.

Собеседники подчеркнули важность дальнейшей реализации Соглашения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного между Национальным космическим агентством Казахстана и ЯААИ в январе 2010 года.

Посол отметил, что соглашение создало правовую основу для развития взаимовыгодного сотрудничества. В этом контексте представители ЯААИ были ознакомлены с основными положениями Послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» и, в частности, с внедрением инновационных технологий в Казахстане.

Кроме того, посол пригласил Н. Окумуру на международную выставку KADEX-2018, которая пройдет 23-26 мая в Астане.

Председатель японского агентства аэрокосмических исследований JAXA с признательностью отметил, что Казахстан является пунктом отправления и безопасного приземления японских космонавтов, работающих на Международной космической станции. По его словам, японский народ ждет возращения своего очередного космонавта Норисиге Канаи на казахстанскую землю в июне текущего года.

Кроме того, Н. Окумура выразил надежду на участие на высоком уровне казахстанской делегации во 2-м Международном форуме по космическим исследованиям, который состоится в марте 2018 года в Токио.

В заключении он дал высокую оценку достижениям Казахстана и высказал заинтересованность в более тесном сотрудничестве в приоритетных направлениях аэрокосмической отрасли.

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