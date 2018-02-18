Чемпионат мира по бильярду пройдет в Алматы

В Алматы весной 2018 году планируется проведение Чемпионата мира по бильярду в дисциплине «комбинированная пирамида», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию бильярдного спорта.

«Наши бильярдисты уже начали подготовку к предстоящему чемпионату мира, который в этом году примет Алматы. Ожидается, что чемпионат по динамичной пирамиде пройдет в апреле», - говорится в сообщении.

Организаторами выступают Федерация бильярдного спорта РК и Комитет по делам спорта физической культуры МКС РК.

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