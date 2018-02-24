Казахстанскую армию могут перевооружить до 2030 года

В Национальном космическом центре Казахстана прошло расширенное заседание коллегии Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности по итогам деятельности за 2017 год и основным задачам в свете реализации Послания Главы государства народу Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В работе коллегии приняли участие помощник президента - секретарь Совета Безопасности Казахстана Владимир Жумаканов, представители канцелярии премьер-министра РК, депутаты парламента, руководство министерства оборонной и аэрокосмической промышленности и других госорганов, подведомственные организации и предприятия.

«Министерством проводится работа по формированию нормативно-правовой базы отрасли, которая позволит эффективно реализовать задачи по обеспечению обороны и безопасности страны. В Парламент РК внесен на рассмотрение проект Закона «Об оборонной промышленности и гособоронзаказе», в котором регламентированы новые механизмы формирования гособоронзаказа и предусмотрены меры поддержки отечественного оборонно-промышленного комплекса», - отмечается в сообщении.

Так, с 2018 года бюджет оборонного заказа Министерства обороны республики перейдет к МОАП РК. Это позволит освободить силовые органы от несвойственных функций и обеспечить поступательное развитие предприятий ОПК. Разрабатываются концептуальные направления развития отрасли, направленные на создание новых технологических возможностей государства в обеспечении обороны и безопасности.

Кроме того, ведется разработка Стратегии развития МОАП до 2028 года, которая определит комплексное развитие отрасли на базе новой модели управления. В числе ключевых приоритетов работы министерства - управление полным циклом производства новейших и перспективных видов вооружений, техники и предоставления услуг для реализации задач в области обороны и национальной безопасности РК.

По поручению главы государства создается Фонд развития оборонно-промышленного комплекса. С этого года фонд должен заработать как действенный механизм поддержки предприятий ОПК. В прошлом году в МОАП РК был создан научно-технический совет, который рассматривает и отбирает лучшие перспективные прорывные проекты в сфере оборонной промышленности, космоса и кибербезопасности. На сегодня уже отобрано 19 перспективных проектов на сумму 3,3 млрд. тенге.

Разработан проект Концепции перевооружения Вооруженных сил и развития ОПК до 2030 года. Принятие документа позволит направить отечественные предприятия на освоение современных видов продукции военного и двойного назначения, а также предоставит возможность заключения долгосрочных контрактов, планировать производство и провести технологическую модернизацию.

В соответствии с поручением главы государства в ближайшие годы в Казахстане будет проведена технологическая модернизация на 9 предприятиях оборонной промышленности, что составляет 1/4 всех предприятий ОПК. Будут разработаны дорожные карты модернизации по каждому предприятию с ориентиром на выпуск перспективных видов продукции с экспортным потенциалом. По данным статистики, объем производства оборонной промышленности вырос на 14% до 80 млрд тенге к уровню 2016 года. Экспорт увеличился в 2 раза до 16 млрд тенге. Будет продолжена работа по инфраструктурному развитию космической отрасли, обновлению национальной спутниковой группировки, расширению экспортных возможностей, коммерциализации проектов. Продолжится реализация Дорожной карты по проекту создания нового экологически безопасного космического ракетного комплекса«Байтерек», а также работа по исключению объектов наземной космической инфраструктуры КРК «Зенит-М» из состава арендуемых Российской Федерацией и передаче их Республике Казахстан.

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