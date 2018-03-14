Дубайская компания примет участие в строительстве объектов в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Между казахстанской свободной экономической зоной (СЭЗ) «Морпорт Актау» и международной компанией DP World, расположенной в Дубай (ОАЭ), был подписан меморандум о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Мангистауской области.

Меморандум был подписан в рамках делового визита Мангистауской делегации под руководством главы области Ералы Тугжанова в ОАЭ.

Детали меморандума между администрацией Мангистауской области и международной компанией были конкретизированы по итогам двухсторонних переговоров.

Компания DP World предложила сотрудничество в сфере управлении АО СЭЗ «Морпорт Актау».

Документ предусматривает сотрудничество в строительстве логистического и индустриального парка площадью 60 гектаров. Объем инвестиций запланирован на уровне 50 миллионов долларов США.

Меморандум подписан между председателем правления АО СЭЗ «Морпорт Актау» Бауржаном Кайратовым и представителем компании PBP Holdings LTD Марком Ронгом.

Напомним, что 12 марта прошел казахстанско-эмиратский бизнес форум во главе с Шейхом Сурур Бин Мухамед Аль Нахайяном и главой администрации Мангистауской области Ералы Тугжановым. Целью проведения форума было укрепление отношений между предпринимателями Абу-Даби и Мангистау в сфере авиаперевозок, информационных технологии и нефтяной отрасли.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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