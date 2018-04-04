Си Цзиньпин: Казахстан имеет значительный авторитет на международной арене

4 апреля 2018 09:26 (UTC+04:00)

В адрес президента Казахстана Нурсултана Назарбаева поступило благодарственное письмо главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, пишет Казахстанская правда.

В своем письме Председатель КНР выражает искреннюю благодарность за поздравление по случаю его переизбрания и отмечает, что Китай и Казахстан являются добрыми соседями и всесторонними стратегическими партнерами.

«Под Вашим мудрым руководством Ваша страна достигла огромных успехов в деле поддержания социальной гармонии и стабильности, развития экономики, улучшения благосостояния народа», - говорится в письме главы КНР.

Отмечается, что «сегодня Казахстан имеет значительный авторитет на международной арене».

«Я придаю особое значение развитию двусторонних связей, дорожу нашими продуктивными контактами и глубокой дружбой. Выражаю готовность прилагать совместные усилия с тем, чтобы поднять китайско-казахстанские отношения всестороннего стратегического партнерства на новый уровень во благо наших стран и народов. С нетерпением жду новой встречи с Вами в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества», - говорится в письме Си Цзиньпина.

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