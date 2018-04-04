Руководство АО «КазТрансОйл» вылетело в Батуми для переговоров с бастующими

4 апреля 2018 15:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Члены правления АО «КазТрансОйл» в среду вылетели в Батуми для переговоров с бастующими работниками Батумского морского порта (БМП) и участия в нормализации операционной работы БМП, сообщает пресс-служба «КазТрансОйл».

Согласно сообщению, в Батуми для разрешения проблемы отправились заместитель генерального директора «КазТрансОйл» Орал Идырысов и управляющий директор Жайдарман Исаков.

“АО «КазТрансОйл» выступает за решение всех вопросов в рамках правового поля Грузии, на территории которой находится объект, в рамках процедуры медиации, предусмотренной трудовым законодательством Грузии”, - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Напомним, что в настоящее время восемь работников БМП объявили голодовку. Требования протестующих касаются восстановления на работе ранее уволенных по соглашению сторон работников, достигших пенсионного возраста, выдачи финансовой помощи по поводу праздника Пасхи, пересмотра страхового пакета, а также увеличения заработной платы работников порта.

Администрация БМП предложила начать переговоры в рамках процедуры медиации, предусмотренной трудовым законодательством Грузии, и рассмотреть совместно с профсоюзом порта все возникшие вопросы.

Также отмечается, что администрация Батумского морского порта обеспечила участников голодовки водой, медикаментами, организовав постоянное дежурство медицинской бригады.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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